Черданцев высказался о поведении Станковича в дерби, вспомнив, каким он был футболистом
Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в московском дерби с бело-голубыми, которое проходило в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилось результативной ничьей — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Он вёл себя прилично. Мне он казался уравновешенным футболистом и человеком», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в концовке первого тайма матча «Динамо» со «Спартаком» сербский специалист получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.
