Черданцев высказался о поведении Станковича в дерби, вспомнив, каким он был футболистом

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в московском дерби с бело-голубыми, которое проходило в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилось результативной ничьей — 2:2.

«Станкович‑футболист не производил впечатления такого бешеного. Он вёл себя прилично. Мне он казался уравновешенным футболистом и человеком», — сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в концовке первого тайма матча «Динамо» со «Спартаком» сербский специалист получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес главного арбитра Егора Егорова.