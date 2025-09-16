Александр Мостовой назвал условие, при котором заменит Деяна Станковича в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера московской команды Деяна Станковича в новом сезоне. Матч 8-го тура, где встречались «Спартак» и московское «Динамо», завершился с ничейным счётом (2:2).

— Деян Станкович доработает до конца сезона?

— Доработает. Потому что у «Спартака» запас по таблице, бюджет, состав, защита — всё есть. Красно‑белые поднимутся, а если нет, то я пойду в «Спартак», — сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, следующий матч подопечные Станковича проведут в рамках Кубка России с «Ростовом» 18 сентября.