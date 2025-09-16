Советник «ПСЖ» — об уходе Доннаруммы: наша политика во многом основана на заслугах

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш высказался о причинах ухода из клуба итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Клуб важнее всех. В «ПСЖ» всё изменилось. В случае с Доннаруммой стечение обстоятельств привело нас к такому решению. Когда он требует зарплату уровня прежнего «ПСЖ», а не нынешнего… Наша политика во многом основана на заслугах: вы зарабатываете больше, когда это заслуживаете и когда играете. Мы уделили много времени обсуждению его ситуации. Мы были обязаны найти решение, если бы не смогли договориться с ним.

Политика зарплат одинакова для всех. Стабильность клуба не изменится из-за игрока, который хочет отличаться от остальных. Мы будем защищать «ПСЖ». Мы всегда хотим показывать красивый футбол и побеждать.

Благодаря этой политике все понимают, что тренер не делает выбор, исходя из статуса или прошлого игрока. Ваше прошлое не сделает вас игроком стартового состава «ПСЖ». Это наша политика», — приводит слова Кампуша RMC Sport.

В сентябре Доннарумма покинул «ПСЖ» и подписал контракт с «Манчестер Сити».