Стали известно, сможет ли Кварацхелия сыграть в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»

Грузинский вингер французского «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия может принять участие в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Аталантой», который состоится уже завтра, 17 сентября. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, последние проведённые обследования показали, что грузинский футболист находится в оптимальном состоянии и восстановился после травмы, полученной в матче 4-го тура Лиги 1 с «Лансом» (2:0).

Напомним, Кварацхелия получил травму икроножной мышцы на 30-й минуте встречи и был заменён. Помимо грузинского вингера, повреждения в том матче получили ещё два игрока французского клуба: на 57-й минуте из-за травмы поле покинул Ли Кан Ин, а на 70-й минуте замена потребовалась Лукасу Бералдо, которого унесли на носилках.