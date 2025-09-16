Скидки
Президент Ла Лиги высказался о возможности ввести видеопросмотры по запросу тренеров

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своём желании ввести в испанском чемпионате возможность запросить главным тренером команды видеопросмотр без решения судьи.

«Я хотел бы поднять тему работы VAR в целом. Мне нравится система, которую тестирует ФИФА, в рамках которой у каждого главного тренера есть возможность дважды за матч запросить просмотр, не дожидаясь решения судей на VAR. Я уверен, что такая практика поможет избежать многих разногласий. Мы могли бы попробовать эту систему на высшем уровне в испанской Примере», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, президент Ла Лиги не раз высказывал критику в адрес действующих правил работы VAR, подчеркивая, что споры по поводу судейских решений наносят ущерб спортивному аспекту соревнований.

