Генич отреагировал на массовую драку между футболистами «Родины» и «Факела» в Первой лиге
Российский комментатор Константин Генич высказался о массовой драке между футболистами «Родины» и «Факела» (2:0) в 10-м туре Первой лиги. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку.
Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63' 2:0 Максименко – 90+5'
«Мда… и ведь это не Медиалига», — написал Генич на личной странице в телеграм-канале.
После матча главный тренер «Факела» Игорь Шалимов заявил, что причиной конфликта послужил неприличный жест со стороны футболистов «Родины».
«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, записав в свой актив 16 очков. «Факел», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 22 очка. В следующем туре «Родина» сыграет с «Челябинском», а «Факел» встретится с «Енисеем».
