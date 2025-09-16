Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Генич отреагировал на массовую драку между футболистами «Родины» и «Факела» в Первой лиге

Российский комментатор Константин Генич высказался о массовой драке между футболистами «Родины» и «Факела» (2:0) в 10-м туре Первой лиги. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку.

«Мда… и ведь это не Медиалига», — написал Генич на личной странице в телеграм-канале.

После матча главный тренер «Факела» Игорь Шалимов заявил, что причиной конфликта послужил неприличный жест со стороны футболистов «Родины».

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, записав в свой актив 16 очков. «Факел», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 22 очка. В следующем туре «Родина» сыграет с «Челябинском», а «Факел» встретится с «Енисеем».