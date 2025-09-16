Луис Энрике объяснил, почему следил за матчем «ПСЖ» с «Лансом» с трибуны

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о своём опыте просмотра матча четвёртого тура Лиги 1 с «Лансом» с трибуны стадиона «Парк де Пренс». Встреча завершилась победой парижской команды со счётом 2:0.

«Мы с моим персоналом уже очень давно стремимся улучшить наши результаты. Я давно вижу тренеров по регби, которые смотрят на матчи с совершенно другой точки зрения. Я хотел следить за первым таймом с трибуны, и это было прекрасно. Могу всё видеть и контролировать.

В перерыве между таймами беседа с игроками получилась очень информативной, потому что я видел, как и кто играл на газоне», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, следующий матч «ПСЖ» проведёт уже сегодня с «Аталантой»