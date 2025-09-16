Луис Энрике объяснил, почему следил за матчем «ПСЖ» с «Лансом» с трибуны
Поделиться
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о своём опыте просмотра матча четвёртого тура Лиги 1 с «Лансом» с трибуны стадиона «Парк де Пренс». Встреча завершилась победой парижской команды со счётом 2:0.
Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Баркола – 15' 2:0 Баркола – 51'
«Мы с моим персоналом уже очень давно стремимся улучшить наши результаты. Я давно вижу тренеров по регби, которые смотрят на матчи с совершенно другой точки зрения. Я хотел следить за первым таймом с трибуны, и это было прекрасно. Могу всё видеть и контролировать.
В перерыве между таймами беседа с игроками получилась очень информативной, потому что я видел, как и кто играл на газоне», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Напомним, следующий матч «ПСЖ» проведёт уже сегодня с «Аталантой»
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
04:21
-
04:19
-
03:56
-
03:42
-
03:37
-
03:20
-
03:06
-
03:03
-
02:50
-
02:40
-
02:30
-
02:16
-
02:00
-
01:51
-
01:38
-
01:32
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
00:57
-
00:41
-
00:39
-
00:20
-
00:14
-
00:12
-
00:04
-
00:00
- 15 сентября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:45
-
23:08
-
22:54
-
22:44
-
22:27