Луис Энрике объяснил, почему следил за матчем «ПСЖ» с «Лансом» с трибуны

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о своём опыте просмотра матча четвёртого тура Лиги 1 с «Лансом» с трибуны стадиона «Парк де Пренс». Встреча завершилась победой парижской команды со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Баркола – 15'     2:0 Баркола – 51'    

«Мы с моим персоналом уже очень давно стремимся улучшить наши результаты. Я давно вижу тренеров по регби, которые смотрят на матчи с совершенно другой точки зрения. Я хотел следить за первым таймом с трибуны, и это было прекрасно. Могу всё видеть и контролировать.

В перерыве между таймами беседа с игроками получилась очень информативной, потому что я видел, как и кто играл на газоне», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, следующий матч «ПСЖ» проведёт уже сегодня с «Аталантой»

