Экс-тренер «Спартака» уволен из греческого «Панатинаикоса»

Экс-тренер «Спартака» Руй Витория, возглавлявший «Панатинаикос», покинул пост главного тренера греческого клуба. Об этом сообщает официальный сайт «Панатинаикоса».

В заявлении клуба говорится, что «Панатинаикос» потерпел поражение в матче третьего тура греческой Суперлиги с «Кифисией» со счётом 2:3, после чего Виторию уволили. Также отмечается, что клуб из Афин одержал всего 3 победы в последних 12 матчах и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

Витория возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. С июля 2022 года по февраль 2024 года португальский специалист тренировал сборную Египта. В октября минувшего года Витория возглавил «Панатинаикос».