Оренбург — Рубин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Мостовой рассказал, на какое место максимум может претендовать «Динамо» в сезоне РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах «Динамо» в нынешнем сезоне под руководством главного тренера Валерия Карпина.

«Я был немного удивлён, когда назначали Карпина в «Динамо» и все кричали: «Вот теперь, теперь, теперь!» Что теперь‑то? Что изменится? Состав тот же, при Личке они на первое место могли претендовать. Поэтому я думаю, что вряд ли можно ожидать, что «Динамо» сейчас взлетит и будет играть. Ничего удивительного нет. Я вижу «Динамо» в пятёрке максимум», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив девять очков. За восемь игр команда одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. В следующем матче «Динамо» сыграет с «Оренбургом».

