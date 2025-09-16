Гурцкая назвал причины эмоционального поведения тренера «Спартака» Станковича

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Он же большой футболист, и то, что он выдаёт нам эти спичи свои более эмоциональные, он же понимает, что ничего не получается. Он прячет это за счёт своих показушных эмоций. В какой-то момент он успокоился, но, может, закончились успокоительные, может, проходил курсы психолога – это не помогло. Он продолжает феерить на поле», — сказал Гурцкая в эфире «Это футбол, брат!» на YouTube-канале.

В последнем матче «Спартака» с «Динамо» (2:2) Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение в конце первого тайма. Тренер был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.