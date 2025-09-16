Скидки
Оренбург — Рубин. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гурцкая назвал причины эмоционального поведения тренера «Спартака» Станковича

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Он же большой футболист, и то, что он выдаёт нам эти спичи свои более эмоциональные, он же понимает, что ничего не получается. Он прячет это за счёт своих показушных эмоций. В какой-то момент он успокоился, но, может, закончились успокоительные, может, проходил курсы психолога – это не помогло. Он продолжает феерить на поле», — сказал Гурцкая в эфире «Это футбол, брат!» на YouTube-канале.

В последнем матче «Спартака» с «Динамо» (2:2) Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение в конце первого тайма. Тренер был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.

