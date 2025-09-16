Александр Мостовой объяснил эмоциональное поведение Деяна Станковича в столичном дерби

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Поведение тренера «Спартака»? Здесь трудно объяснить, я тоже не понимаю. Меня многие спрашивают, а что его не устраивает? Вроде всё есть, контракт есть. Почему он не держит удар? У меня нет объяснений. Я большую футбольную жизнь прожил и многих людей видел. Давайте вспомним, каким он был футболистом. Он же тоже был похожим на поле. Может быть, такая черта характера. Опять же, мы не знаем, что у него происходит внутри», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиге «Спартак» — «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.

