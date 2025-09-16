Скидки
Оренбург — Рубин. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой объяснил эмоциональное поведение Деяна Станковича в столичном дерби

Аудио-версия:
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Поведение тренера «Спартака»? Здесь трудно объяснить, я тоже не понимаю. Меня многие спрашивают, а что его не устраивает? Вроде всё есть, контракт есть. Почему он не держит удар? У меня нет объяснений. Я большую футбольную жизнь прожил и многих людей видел. Давайте вспомним, каким он был футболистом. Он же тоже был похожим на поле. Может быть, такая черта характера. Опять же, мы не знаем, что у него происходит внутри», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиге «Спартак» — «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.

Материалы по теме
Александр Мостовой назвал условие, при котором заменит Деяна Станковича в «Спартаке»

Как появился «Спартак»:

