Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Рубин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» Павленко раскритиковал участников массовой драки матча «Родина» — «Факел»

Тренер «Торпедо» Павленко раскритиковал участников массовой драки матча «Родина» — «Факел»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за московский «Спартак», а ныне тренер столичного «Торпедо» Александр Павленко высказался о массовой драке между футболистами «Родины» и «Факела» (2:0) в 10-м туре Первой лиги. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку.

«Это эмоции, которые не должны быть на футбольном поле. Можно ли разделить — тренер или футболист вступает в драку? Я не могу разделить. Тренер и футболист не имеют права в принципе. Ну зайдите в раздевалку… Это тоже всё неправильно», — сказал Павленко в эфире «Матч ТВ».

«Родина» набрала 16 очков и находится на седьмой строчке таблицы Первой лиги. «Факел» располагается на третьем месте, имея в активе 22 очка.

Материалы по теме
Видео
Массовая драка произошла в Первой лиге после матча «Родина» — «Факел»

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android