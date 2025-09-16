Тренер «Торпедо» Павленко раскритиковал участников массовой драки матча «Родина» — «Факел»

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за московский «Спартак», а ныне тренер столичного «Торпедо» Александр Павленко высказался о массовой драке между футболистами «Родины» и «Факела» (2:0) в 10-м туре Первой лиги. После финального свистка случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку.

«Это эмоции, которые не должны быть на футбольном поле. Можно ли разделить — тренер или футболист вступает в драку? Я не могу разделить. Тренер и футболист не имеют права в принципе. Ну зайдите в раздевалку… Это тоже всё неправильно», — сказал Павленко в эфире «Матч ТВ».

«Родина» набрала 16 очков и находится на седьмой строчке таблицы Первой лиги. «Факел» располагается на третьем месте, имея в активе 22 очка.

