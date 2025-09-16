Скидки
Гришин назвал четыре команды Первой лиги, которые будут бороться за выход в РПЛ

Аудио-версия:
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о главных фаворитах сезона в Первой лиге, которые будут бороться за выход в Российскую Премьер-Лигу по итогам кампании-2025/2026.

«У «Родины» очень хороший подбор игроков. Да, они провалились на старте чемпионата, и это до сих пор даёт о себе знать в таблице, но сейчас они набрали ход. Скорее всего, они догонят лидеров. Костромской «Спартак», «Факел» и «Урал» идут очень хорошо, но «Родина» вклинится к ним. Думаю, что эти четыре команды будут бороться за выход в РПЛ. Также неплохо идёт «Ротор» во главе с Денисом Бояринцевым, но им, скорее всего, не хватит игрового ресурса. Не хватит высококлассных футболистов для лидерства в Первой лиге», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет екатеринбургский «Урал». Команда набрала 23 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается костромской «Спартак», который набрал такое же количество очков. В топ-4 также входят «Факел» (22) и «Ротор» (20).

