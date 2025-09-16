«Игра была так себе». Александр Мостовой оценил дерби «Спартака» с «Динамо»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о дерби в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где сошлись московские «Спартак» и «Динамо». Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2.
«Думаю, не было тех игр, когда нравится всё. Эта игра не исключение, потому что что‑то понравилось, что‑то нет. Игра была так себе. Многие говорят, те, кто смотрел на стадионе и по телевизору, что всё было замечательно. Потому что были голы, моменты, удаление главного тренера в очередной раз. Как зрителю — игра понравилась, как футболисту — как и всегда, не всё нравится», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».
После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают соответственно восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.
Самая крупная победа «Динамо»:
- 16 сентября 2025
-
06:38
-
06:03
-
05:40
-
05:34
-
05:20
-
04:38
-
04:21
-
04:19
-
03:56
-
03:42
-
03:37
-
03:20
-
03:06
-
03:03
-
02:50
-
02:40
-
02:30
-
02:16
-
02:00
-
01:51
-
01:38
-
01:32
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
00:57
-
00:41
-
00:39
-
00:20
-
00:14
-
00:12
-
00:04
-
00:00
- 15 сентября 2025
-
23:55
-
23:50