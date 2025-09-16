«Игра была так себе». Александр Мостовой оценил дерби «Спартака» с «Динамо»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о дерби в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где сошлись московские «Спартак» и «Динамо». Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2.

«Думаю, не было тех игр, когда нравится всё. Эта игра не исключение, потому что что‑то понравилось, что‑то нет. Игра была так себе. Многие говорят, те, кто смотрел на стадионе и по телевизору, что всё было замечательно. Потому что были голы, моменты, удаление главного тренера в очередной раз. Как зрителю — игра понравилась, как футболисту — как и всегда, не всё нравится», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают соответственно восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.

Материалы по теме Гришин назвал четыре команды Первой лиги, которые будут бороться за выход в РПЛ

Самая крупная победа «Динамо»: