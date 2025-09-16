Скидки
Акрон — Локомотив М. Прямая трансляция
18:45 Мск
Футбол Новости

Мостовой назвал команду, которая была ближе к победе в дерби «Спартака» с «Динамо»

Мостовой назвал команду, которая была ближе к победе в дерби «Спартака» с «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, какая команда была ближе к победе в московском дерби в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где сошлись «Спартак» и «Динамо». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Исходя из моментов, всё‑таки «Спартак» был ближе к победе. Прежде всего потому, что в последнем моменте Лунёв спас «Динамо». Забей «Спартак» этот момент, сейчас бы все красно‑белые радовались», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

По итогам восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» расположились на восьмом и девятом местах турнирной таблицы РПЛ: у красно‑белых 12 очков, у бело‑голубых — девять.

