Мостовой назвал команду, которая была ближе к победе в дерби «Спартака» с «Динамо»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, какая команда была ближе к победе в московском дерби в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где сошлись «Спартак» и «Динамо». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Исходя из моментов, всё‑таки «Спартак» был ближе к победе. Прежде всего потому, что в последнем моменте Лунёв спас «Динамо». Забей «Спартак» этот момент, сейчас бы все красно‑белые радовались», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».
По итогам восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» расположились на восьмом и девятом местах турнирной таблицы РПЛ: у красно‑белых 12 очков, у бело‑голубых — девять.
Главные футбольные дерби России:
