Мостовой назвал команду, которая была ближе к победе в дерби «Спартака» с «Динамо»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, какая команда была ближе к победе в московском дерби в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где сошлись «Спартак» и «Динамо». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

«Исходя из моментов, всё‑таки «Спартак» был ближе к победе. Прежде всего потому, что в последнем моменте Лунёв спас «Динамо». Забей «Спартак» этот момент, сейчас бы все красно‑белые радовались», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

По итогам восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» расположились на восьмом и девятом местах турнирной таблицы РПЛ: у красно‑белых 12 очков, у бело‑голубых — девять.

