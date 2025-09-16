Скидки
Пари Нижний Новгород — Динамо Мх. Прямая трансляция
16 сентября главные новости спорта, футбол, РПЛ, Первая лига, борьба, теннис, ЧМ-2025 по волейболу, бокс, хоккей, Факел, Родина

Массовая драка в матче Первой лиги, увольнение экс-тренера «Спартака». Главное к утру
Встреча московской «Родины» и воронежского «Факела» в рамках 10-го тура Лиги PARI завершилась массовой потасовкой, экс-тренер «Спартака» Руй Витория, возглавлявший «Панатинаикос», покинул пост главного тренера греческого клуба, чемпион России — 2025 борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов завоевал серебро чемпионата мира — 2025 в весовой категории до 92 кг, уступив американцу Тренту Хидли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Массовая драка произошла в Первой лиге после матча «Родина» — «Факел».
  2. Экс-тренер «Спартака» уволен из греческого «Панатинаикоса».
  3. Российский борец Гаджимагомедов проиграл чемпиону США в финале ЧМ-2025 в Загребе.
  4. Теренс Кроуфорд поднялся на первое место в рейтинге лучших боксёров по версии The Ring.
  5. Стали известны имена запасных на Кубке Лэйвера — 2025.
  6. Лаборатория CIES спрогнозировала будущего победителя РПЛ-2025/2026.
  7. Сборная Бразилии уверенно обыграла Чехию и вышла в единоличные лидеры группы H ЧМ-2025.
  8. Португалия победила команду Мира в Матче легенд, Фигу и Оуэн забили.
  9. Бой КроуфордКанело установил рекорд просмотров среди титульных поединков в XXI веке.
  10. Сборная Аргентины переиграла команду Южной Кореи и упрочила лидерство в группе С ЧМ-2025.
  11. Канадский хоккеист Орка Вайсблатт погиб в ДТП в возрасте 25 лет.
