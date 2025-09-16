Массовая драка в матче Первой лиги, увольнение экс-тренера «Спартака». Главное к утру

Встреча московской «Родины» и воронежского «Факела» в рамках 10-го тура Лиги PARI завершилась массовой потасовкой, экс-тренер «Спартака» Руй Витория, возглавлявший «Панатинаикос», покинул пост главного тренера греческого клуба, чемпион России — 2025 борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов завоевал серебро чемпионата мира — 2025 в весовой категории до 92 кг, уступив американцу Тренту Хидли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».