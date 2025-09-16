Массовая драка в матче Первой лиги, увольнение экс-тренера «Спартака». Главное к утру
Встреча московской «Родины» и воронежского «Факела» в рамках 10-го тура Лиги PARI завершилась массовой потасовкой, экс-тренер «Спартака» Руй Витория, возглавлявший «Панатинаикос», покинул пост главного тренера греческого клуба, чемпион России — 2025 борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов завоевал серебро чемпионата мира — 2025 в весовой категории до 92 кг, уступив американцу Тренту Хидли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Массовая драка произошла в Первой лиге после матча «Родина» — «Факел».
- Экс-тренер «Спартака» уволен из греческого «Панатинаикоса».
- Российский борец Гаджимагомедов проиграл чемпиону США в финале ЧМ-2025 в Загребе.
- Теренс Кроуфорд поднялся на первое место в рейтинге лучших боксёров по версии The Ring.
- Стали известны имена запасных на Кубке Лэйвера — 2025.
- Лаборатория CIES спрогнозировала будущего победителя РПЛ-2025/2026.
- Сборная Бразилии уверенно обыграла Чехию и вышла в единоличные лидеры группы H ЧМ-2025.
- Португалия победила команду Мира в Матче легенд, Фигу и Оуэн забили.
- Бой Кроуфорд — Канело установил рекорд просмотров среди титульных поединков в XXI веке.
- Сборная Аргентины переиграла команду Южной Кореи и упрочила лидерство в группе С ЧМ-2025.
- Канадский хоккеист Орка Вайсблатт погиб в ДТП в возрасте 25 лет.
Материалы по теме
Комментарии