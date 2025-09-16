Премьер-министр Испании выступил за отстранение спортсменов из России и Израиля

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил за отстранение спортсменов из России и Израиля, опубликовав соответствующий пост в социальной сети X.

«Почему Россию отстранили после [начала СВО] на Украине, а Израиль не отстранили после вторжения в Газу? Наша позиция ясная и чёткая: пока всё это не прекратится, ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в международных соревнованиях», – написал Санчес.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С конца февраля команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.