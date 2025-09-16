Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Премьер-министр Испании выступил за отстранение спортсменов из России и Израиля

Премьер-министр Испании выступил за отстранение спортсменов из России и Израиля
Комментарии

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил за отстранение спортсменов из России и Израиля, опубликовав соответствующий пост в социальной сети X.

«Почему Россию отстранили после [начала СВО] на Украине, а Израиль не отстранили после вторжения в Газу? Наша позиция ясная и чёткая: пока всё это не прекратится, ни Россия, ни Израиль не должны участвовать в международных соревнованиях», – написал Санчес.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С конца февраля команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

Материалы по теме
Стали известны шансы «Локомотива» победить «Акрон» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android