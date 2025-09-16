Скидки
Пари Нижний Новгород — Динамо Мх. Прямая трансляция
Анчелотти заявил, что готов вызвать в сборную Бразилии 40-летнего экс-защитника «Динамо»

Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти допустил, что 40-летний защитник Тьяго Силва может вернуться в состав национальной команды. Силве в сентябре исполнится 41 год, за сборную Бразилии он не играл с 2022-го.

«Я хорошо его знаю. При мне он приходил и в «Милан», и в «ПСЖ». Не так давно мы с ним разговаривали. Принимая решение о вызове игрока в сборную, я не смотрю на возраст. Если Силва будет лучше кого-то другого, нет проблем. В прошлом сезоне одним из лучших игроков «Реала» был Модрич, которому было 40. В 2007 году я выиграл Лигу чемпионов с «Миланом», капитану команды Мальдини было 40 лет», – приводит слова Анчелотти ESPN.

