20-летний Матеус Алвес стал самым молодым легионером ЦСКА, удалённым в матче РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес стал самым молодым легионером красно-синих, удалённым в матче Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП.

По информации источника, на момент получения красной карточки бразильцу было 20 лет и 193 дня. Прежним рекордсменом был словенский опорный полузащитник Яка Бийол, которому на момент удаления было 20 лет и 270 дней.

Напомним, армейцы завершали встречу 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками.

Самые результативные легионеры РПЛ: