Пари Нижний Новгород — Динамо Мх. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

20-летний Матеус Алвес стал самым молодым легионером ЦСКА, удалённым в матче РПЛ

20-летний Матеус Алвес стал самым молодым легионером ЦСКА, удалённым в матче РПЛ
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес стал самым молодым легионером красно-синих, удалённым в матче Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

По информации источника, на момент получения красной карточки бразильцу было 20 лет и 193 дня. Прежним рекордсменом был словенский опорный полузащитник Яка Бийол, которому на момент удаления было 20 лет и 270 дней.

Напомним, армейцы завершали встречу 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками.

