20-летний Матеус Алвес стал самым молодым легионером ЦСКА, удалённым в матче РПЛ
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес стал самым молодым легионером красно-синих, удалённым в матче Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает статистический портал ЦИФРОСКОП.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
По информации источника, на момент получения красной карточки бразильцу было 20 лет и 193 дня. Прежним рекордсменом был словенский опорный полузащитник Яка Бийол, которому на момент удаления было 20 лет и 270 дней.
Напомним, армейцы завершали встречу 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1) с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками.
Материалы по теме
Самые результативные легионеры РПЛ:
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
08:50
-
08:45
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
06:38
-
06:03
-
05:40
-
05:34
-
05:20
-
04:38
-
04:21
-
04:19
-
03:56
-
03:42
-
03:37
-
03:20
-
03:06
-
03:03
-
02:50
-
02:40
-
02:30
-
02:16
-
02:00
-
01:51
-
01:38
-
01:32
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
00:57
-
00:41
-
00:39
-
00:20
-
00:14