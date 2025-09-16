Белоус предложил руководству «Спартака» штрафовать Станковича за поведение
Поделиться
Экс‑президент футбольного клуба «Москва», бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус дал совет руководству «Спартака» относительно главного тренера команды Деяна Станковича. В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (2:2) Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«У меня в ФК «Москва» был один тренер, который пытался ворваться в судейскую. Только когда штрафы пошли, по‑моему, в пять тысяч долларов, всё прекратилось. Тут же всё притихло. И никаких проблем не было», — сказал Белоус в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
08:50
-
08:45
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
06:38
-
06:03
-
05:40
-
05:34
-
05:20
-
04:38
-
04:21
-
04:19
-
03:56
-
03:42
-
03:37
-
03:20
-
03:06
-
03:03
-
02:50
-
02:40
-
02:30
-
02:16
-
02:00
-
01:51
-
01:38
-
01:32
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
00:57
-
00:41
-
00:39
-
00:20
-
00:14