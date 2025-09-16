Белоус предложил руководству «Спартака» штрафовать Станковича за поведение

Экс‑президент футбольного клуба «Москва», бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус дал совет руководству «Спартака» относительно главного тренера команды Деяна Станковича. В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (2:2) Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.

«У меня в ФК «Москва» был один тренер, который пытался ворваться в судейскую. Только когда штрафы пошли, по‑моему, в пять тысяч долларов, всё прекратилось. Тут же всё притихло. И никаких проблем не было», — сказал Белоус в эфире «Матч ТВ».