Пари Нижний Новгород — Динамо Мх. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Белоус предложил руководству «Спартака» штрафовать Станковича за поведение

Белоус предложил руководству «Спартака» штрафовать Станковича за поведение
Комментарии

Экс‑президент футбольного клуба «Москва», бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус дал совет руководству «Спартака» относительно главного тренера команды Деяна Станковича. В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (2:2) Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«У меня в ФК «Москва» был один тренер, который пытался ворваться в судейскую. Только когда штрафы пошли, по‑моему, в пять тысяч долларов, всё прекратилось. Тут же всё притихло. И никаких проблем не было», — сказал Белоус в эфире «Матч ТВ».

