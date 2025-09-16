Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, стартует 4-й тур группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 16 сентября (время — московское):

16:30. «Оренбург» — «Рубин»;

18:45. «Акрон» — «Локомотив»;

20:45. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.