Защитник Кирилл Заика стал рекордсменом футбольного клуба «Сочи», проведя за первую команду южан 178 матчей. Рекордной для российского футболиста стала игра 8-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

«Матч с «Крыльями Советов» стал особенным для нашего защитника. Заика вышел на поле в 178-й раз и обошёл прежнего лидера клубного списка Никиту Бурмистрова. За годы в «Сочи» на счету Кирилла — серебряные медали РПЛ сезона-2021/2022, участие в Лиге конференций, памятные голы в ворота «Спартака» и «Пари НН», а также дебютный вызов в сборную России в 2022 году», — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Кирилл выступает за «Сочи» с 2018 года. Ранее он играл за «Ростов», «Таганрог» и «Химки».