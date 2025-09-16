Скидки
Главная Футбол Новости

Кирилл Заика стал рекордсменом футбольного клуба «Сочи»

Защитник Кирилл Заика стал рекордсменом футбольного клуба «Сочи», проведя за первую команду южан 178 матчей. Рекордной для российского футболиста стала игра 8-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Олейников – 75'     2:0 Игнатенко – 85'    

«Матч с «Крыльями Советов» стал особенным для нашего защитника. Заика вышел на поле в 178-й раз и обошёл прежнего лидера клубного списка Никиту Бурмистрова. За годы в «Сочи» на счету Кирилла — серебряные медали РПЛ сезона-2021/2022, участие в Лиге конференций, памятные голы в ворота «Спартака» и «Пари НН», а также дебютный вызов в сборную России в 2022 году», — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Кирилл выступает за «Сочи» с 2018 года. Ранее он играл за «Ростов», «Таганрог» и «Химки».

