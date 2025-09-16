Скидки
Главная Футбол Новости

«Хорошо, что ты уходишь». Советник «ПСЖ» рассказал о реакции Луиса Энрике на уход Неймара

«Хорошо, что ты уходишь». Советник «ПСЖ» рассказал о реакции Луиса Энрике на уход Неймара
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш рассказал о реакции главного тренера парижан Луиса Энрике на уход бразильского нападающего Неймара из клуба.

«Луис Энрике был первым, кто сказал Неймару: «Хорошо, что ты уходишь». Он сказал ему это лично. Потому что он по-другому смотрит на футбол: нужно играть коллективно, выставлять на поле тех, кто лучше всех тренировался на протяжении недели», — приводит слова Кампуша журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х.

Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За парижский клуб Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 результативных передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.

Комментарии
