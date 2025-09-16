Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпион мира в составе сборной Испании Хуан Мата сменил клуб внутри чемпионата Австралии

Аудио-версия:
Чемпион мира в составе сборной Испании Хуан Мата перешёл из «Вестерн Сидней Уондерерс» в «Мельбурн Виктори», также выступающий в чемпионате Австралии.

«Нам невероятно повезло, что команду пополнил такой опытный и сильный игрок, как Хуан. Мы рады приветствовать его в раздевалке, где, без сомнения, его лидерские качества и знание игры выведут всю команду на новый уровень.

Игровые амбиции Хуана на этот сезон и его многолетняя история успеха в игре идеально соответствуют тому, как мы хотим играть, чтобы получить шанс выиграть трофеи в этом сезоне», — приводит слова главного тренера команды Артура Дайлса официальный сайт клуба.

37-летний Хуан Мата является воспитанником мадридского «Реала». В течение своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Челси», «Галатасарай» и японский «Виссел Кобе».

