Чемпион мира в составе сборной Испании Хуан Мата сменил клуб внутри чемпионата Австралии

Чемпион мира в составе сборной Испании Хуан Мата перешёл из «Вестерн Сидней Уондерерс» в «Мельбурн Виктори», также выступающий в чемпионате Австралии.

«Нам невероятно повезло, что команду пополнил такой опытный и сильный игрок, как Хуан. Мы рады приветствовать его в раздевалке, где, без сомнения, его лидерские качества и знание игры выведут всю команду на новый уровень.

Игровые амбиции Хуана на этот сезон и его многолетняя история успеха в игре идеально соответствуют тому, как мы хотим играть, чтобы получить шанс выиграть трофеи в этом сезоне», — приводит слова главного тренера команды Артура Дайлса официальный сайт клуба.

37-летний Хуан Мата является воспитанником мадридского «Реала». В течение своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Челси», «Галатасарай» и японский «Виссел Кобе».