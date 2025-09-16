Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Милан Гаич оценил, вырос ли уровень РПЛ за последние годы

Защитник ЦСКА Милан Гаич оценил, вырос ли уровень Мир Российской Премьер-Лиги за последние четыре года. Сербский футболист выступает за армейцев с 2022 года.

— За четыре года, что вы в ЦСКА, уровень РПЛ больше вырос или упал?
— Мне кажется, что он вырос. В первый свой сезон за ЦСКА на первой строчке был только «Зенит», они действительно были намного сильнее других клубов. В последнее время мы видим, что другие команды начали подтягиваться к ним. Сейчас есть четыре-пять клубов, которые борются за чемпионство. При этом всё больше появляется молодых русских футболистов, таких как Кисляк, Глебов, Батраков, которые выстреливают, становятся лидерами своих команд. И это очень здорово, — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). ЦСКА — четвёртый (15). В зоне вылета находятся «Сочи» (1) и «Акрон» (6).

