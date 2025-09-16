Скидки
Футбол Новости

Вратарь «Родины» Волков — о драке: мы поступили неправильно и извиняемся перед «Факелом»

Вратарь «Родины» Волков — о драке: мы поступили неправильно и извиняемся перед «Факелом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь московской «Родины» Сергей Волков высказался о драке с футболистами воронежского «Факела» после 10-го тура Лиги PARI. После матча случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку. Встреча закончилась победой столичной команды со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63'     2:0 Максименко – 90+5'    

«Не будем говорить о конкретных личностях, но «Родина» поступила неправильно. Хотелось бы ещё раз извиниться перед «Факелом». Мы зашли в их раздевалку, пообщались. Полностью осознаём свою ошибку, игрокам нашего уровня не подобает так себя вести. Мы не правы. Но это футбол, и всякое случается. Главное — оставаться людьми.

Игроки «Факела» вполне адекватно восприняли наши извинения. Мы хорошо пообщались, это был мужской разговор. Все мы — мужчины и бойцы. Желаю им удачи», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

