Вратарь «Родины» Волков — о драке: мы поступили неправильно и извиняемся перед «Факелом»

Вратарь московской «Родины» Сергей Волков высказался о драке с футболистами воронежского «Факела» после 10-го тура Лиги PARI. После матча случился конфликт между футболистами и персоналом обеих команд. Стычка переросла в массовую драку. Встреча закончилась победой столичной команды со счётом 2:0.

«Не будем говорить о конкретных личностях, но «Родина» поступила неправильно. Хотелось бы ещё раз извиниться перед «Факелом». Мы зашли в их раздевалку, пообщались. Полностью осознаём свою ошибку, игрокам нашего уровня не подобает так себя вести. Мы не правы. Но это футбол, и всякое случается. Главное — оставаться людьми.

Игроки «Факела» вполне адекватно восприняли наши извинения. Мы хорошо пообщались, это был мужской разговор. Все мы — мужчины и бойцы. Желаю им удачи», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.