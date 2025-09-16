КДК определяет участников драки в матче «Родина» — «Факел», которых пригласят на заседание

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет определяет участников драки в матче 10-го тура Лиги Pari между «Родиной» и «Факелом». Они будут приглашены на заседание.

«КДК рассмотрит материалы по матчу «Родина» — «Факел»: рапорт делегата матча, протокол и видеоматериалы. Сейчас КДК определяет перечень футболистов и официальных лиц клубов, которые будут приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра «Родина» — «Факел» прошла накануне, 15 сентября, и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.