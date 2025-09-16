Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Акрон» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Команды, выступающие в группе D, будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.