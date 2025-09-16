«Атлетик» — «Арсенал»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Атлетик» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который в финале прошлого розыгрыша турнира одолел «Интер» (5:0).