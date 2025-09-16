«Мягко говоря, не лучший матч». Акинфеев высказался о поражении ЦСКА от «Ростова»
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о поражении своей команды в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1), а также поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, вратарь совершил ошибку, которая привела к пропущенному голу.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
«Друзья, у меня лично и у команды в целом получился, мягко говоря, не самый лучший матч. Но я вижу и читаю каждый комментарий, спасибо вам за поддержку и веру в команду!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
Армейцы завершали встречу с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. В четверг, 18 сентября, ЦСКА примет на своём поле «Балтику» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Комментарии
