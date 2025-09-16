Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мягко говоря, не лучший матч». Акинфеев высказался о поражении ЦСКА от «Ростова»

«Мягко говоря, не лучший матч». Акинфеев высказался о поражении ЦСКА от «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о поражении своей команды в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1), а также поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, вратарь совершил ошибку, которая привела к пропущенному голу.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Друзья, у меня лично и у команды в целом получился, мягко говоря, не самый лучший матч. Но я вижу и читаю каждый комментарий, спасибо вам за поддержку и веру в команду!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Армейцы завершали встречу с восемью полевыми игроками в составе из-за удалений защитника Милана Гаича на 43-й минуте и полузащитника Матеуса Алвеса на 84-й. В четверг, 18 сентября, ЦСКА примет на своём поле «Балтику» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
«Замкнуло в голове». Гришин — о результативной ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android