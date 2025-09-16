Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хуан Мата прокомментировал свой переход в «Мельбурн Виктори»

Хуан Мата прокомментировал свой переход в «Мельбурн Виктори»
Комментарии

37-летний испанский полузащитник Хуан Мата прокомментировал свой переход в «Мельбурн Виктори» из «Вестерн Сидней Уондерерс».

«Я очень рад приехать в Мельбурн и стать частью одного из самых уважаемых клубов лиги, а также играть перед невероятными членами клуба и болельщиками. Я полон решимости и мотивации помочь этой команде завоевать трофеи и работать с клубом в рамках долгосрочного плана по укреплению футбола в стране», — приводит слова Маты официальный сайт клуба.

37-летний Хуан Мата является воспитанником мадридского «Реала». В течение своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Челси», «Галатасарай» и японский «Виссел Кобе».

Материалы по теме
Официально
Чемпион мира в составе сборной Испании Хуан Мата сменил клуб внутри чемпионата Австралии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android