37-летний испанский полузащитник Хуан Мата прокомментировал свой переход в «Мельбурн Виктори» из «Вестерн Сидней Уондерерс».

«Я очень рад приехать в Мельбурн и стать частью одного из самых уважаемых клубов лиги, а также играть перед невероятными членами клуба и болельщиками. Я полон решимости и мотивации помочь этой команде завоевать трофеи и работать с клубом в рамках долгосрочного плана по укреплению футбола в стране», — приводит слова Маты официальный сайт клуба.

37-летний Хуан Мата является воспитанником мадридского «Реала». В течение своей карьеры он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Челси», «Галатасарай» и японский «Виссел Кобе».