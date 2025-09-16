«Отпустил, когда ещё там играл». Ракицкий — об исключении из сборной Украины и о «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий связал своё отсутствие в сборной Украины с игрой за санкт-петербургский клуб. Футболист одесского «Черноморца», отвечая на вопрос, отпустил ли он ситуацию с тем, что его больше не вызывают в национальную команду, ответил, что «отпустил ещё тогда, когда там играл», намекая на Россию.

Ракицкому 36 лет. «Зенит» Ярослав покинул практически сразу после начала специальной военной операции на Украине. Игрок перешёл в турецкий клуб «Адана Демирспор», а уже в 2023 году вернулся в «Шахтёр».

Отметим, что в 2019 году Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. На то время он был игроком «Шахтёра».