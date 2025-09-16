Вячеслав Фетисов оценил идею провести футбольный матч сборной России с США

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил идею проведения футбольного матча между сборными России и США. Он дал положительную оценку данной инициативе, отметив важность спортивной дипломатии.

«Матч со сборной США — хорошая новость. Посмотрим, как она воплотится в жизнь. Спортивная народная дипломатия — это важно. Надеюсь, всё получится. Не знаю, возможно ли провести такой матч, но это было бы хорошо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.