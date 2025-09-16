Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Вратарь «Родины» Волков: желаю всем командам таких болельщиков, как у «Факела»

Вратарь «Родины» Волков: желаю всем командам таких болельщиков, как у «Факела»
Комментарии

Вратарь московской «Родины» Сергей Волков высказался о болельщиках воронежского «Факела». Накануне, 15 сентября, «Родина» обыграла «Факел» в матче 10-го тура Лиги Pari со счётом 2:0.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63'     2:0 Максименко – 90+5'    

«Болельщики «Факела» очень хорошие и классные ребята. Я искренне желаю каждой команде Первой и Премьер-Лиги, чтобы их окружали такие же добрые, эмоциональные и классные ребята, как болельщики «Факела». То, что они кричали в мой адрес, — их дела. Я на это не реагирую. Классно, когда такое количество народу приходит на стадион. Надеюсь, со временем у «Родины» появится своя торсида, но сейчас, где бы ни играл «Факел», в болельщиках будет их преимущество», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

