Вратарь «Родины» Волков: желаю всем командам таких болельщиков, как у «Факела»

Вратарь московской «Родины» Сергей Волков высказался о болельщиках воронежского «Факела». Накануне, 15 сентября, «Родина» обыграла «Факел» в матче 10-го тура Лиги Pari со счётом 2:0.

«Болельщики «Факела» очень хорошие и классные ребята. Я искренне желаю каждой команде Первой и Премьер-Лиги, чтобы их окружали такие же добрые, эмоциональные и классные ребята, как болельщики «Факела». То, что они кричали в мой адрес, — их дела. Я на это не реагирую. Классно, когда такое количество народу приходит на стадион. Надеюсь, со временем у «Родины» появится своя торсида, но сейчас, где бы ни играл «Факел», в болельщиках будет их преимущество», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.