Вратарь «Родины» Волков: желаю всем командам таких болельщиков, как у «Факела»
Поделиться
Вратарь московской «Родины» Сергей Волков высказался о болельщиках воронежского «Факела». Накануне, 15 сентября, «Родина» обыграла «Факел» в матче 10-го тура Лиги Pari со счётом 2:0.
Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63' 2:0 Максименко – 90+5'
«Болельщики «Факела» очень хорошие и классные ребята. Я искренне желаю каждой команде Первой и Премьер-Лиги, чтобы их окружали такие же добрые, эмоциональные и классные ребята, как болельщики «Факела». То, что они кричали в мой адрес, — их дела. Я на это не реагирую. Классно, когда такое количество народу приходит на стадион. Надеюсь, со временем у «Родины» появится своя торсида, но сейчас, где бы ни играл «Факел», в болельщиках будет их преимущество», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
12:06
-
12:05
-
11:55
-
11:43
-
11:41
-
11:35
-
11:28
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:00
-
10:47
-
10:44
-
10:41
-
10:24
-
10:21
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:50
-
09:49
-
09:40
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
08:50
-
08:45
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
06:38
-
06:03
-
05:40