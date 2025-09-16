Тренер «Родины» Хуан Диас: победы в Первой лиге даются непросто

Главный тренер «Родины» Хуан Диас после победы в матче 10-го тура Лиги PARI с воронежским «Факелом» (2:0) рассказал о своей адаптации, а также высказался о силе Первой лиги.

— Как проходит ваша адаптация в России?

— Хорошо. Мне помогают все, кто работает в клубе. Меня хорошо приняли. Плюс сейчас в Москве хорошая температура – разницы с Испанией практически не чувствую.

— С какой испанской лигой можно сопоставить уровень Первой лиги?

— Тяжёлый вопрос. Это непростая лига, победы тут даются непросто. Сейчас, так вышло, что у нас серия из четырёх побед. Мы этим очень довольны, — приводит слова Диаса официальный сайт клуба.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 16 очков. «Факел», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 22 очка. В следующем туре «Родина» сыграет с «Челябинском», а «Факел» встретится с «Енисеем». Обе игры пройдут 20 сентября.