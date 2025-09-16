Скидки
«На это тяжело не реагировать». Руслан Литвинов высказался об удалении Станковича

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об удалении главного тренера команды Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2)

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

— Что думаете об эмоциях Станковича во время матча с «Динамо»?
— Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья посчитал, что надо удалить тренера. Не могу судить этот момент, он тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где‑то эмоционально действовать, — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.

