«На это тяжело не реагировать». Руслан Литвинов высказался об удалении Станковича

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об удалении главного тренера команды Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2)
— Что думаете об эмоциях Станковича во время матча с «Динамо»?
— Вы начинаете говорить об эмоциях, мы все футболисты, все эмоциональные люди. Учитывая, какой спорный момент был, ты пропускаешь гол в концовке. На это тяжело не реагировать. Судья посчитал, что надо удалить тренера. Не могу судить этот момент, он тренер и эмоциональный человек, как и все мы. Мы понимаем, что на поле нам недопустимо это делать, потому что ты оставишь команду в меньшинстве. Деян понимает, что он может где‑то эмоционально действовать, — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».
Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.
