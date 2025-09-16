Шикунов: в «Спартаке» захотели, чтобы у центральных защитников была конкуренция
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил дебют новичков красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику в матче 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча между «Спартаком» и бело-голубыми состоялась в субботу, 13 сентября, и завершилась вничью со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Грубых ошибок от новых центральных защитников не было. Но сложно что-то говорить по одному матчу. Видно, что игроки квалифицированные. Как дальше их выставит Станкович, вопрос. Посмотрим, как проявят себя в «Спартаке». У Бабича была небольшая травма. Захотели, чтобы была конкуренция, вот и купили двоих в центр. Мы всегда удивляемся. Того же Гарсию купили, когда был Угальде», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
