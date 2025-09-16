Скидки
В махачкалинском «Динамо» рассказали, что может помочь им стать конкурентоспособными в РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что может помочь клубу стать конкурентоспособным в Мир Российской Премьер-Лиге. После восьми туров чемпионата России нового сезона «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

– Что-то может помочь стать конкурентными в РПЛ?
– Вместе с темой «кого и за сколько купили» хотелось бы обсуждать крайне важную для нас тему подготовки своего резерва. Вспоминаю слова нашего прославленного тренера Курбана Бердыева: «Это тяжёлая работа, она никого не интересует, интересны только звёзды и цена на них» и «Таких талантливых мальчишек не видел нигде». Верно ведь. Нет? Одарённость наших мальчишек действительно не вызывает сомнений, как и то, что мы только тогда сможем выдержать любую конкуренцию, когда будем их лучше готовить и доверять. «Доверять» – значит, поддерживать, прощать ошибки технические, но не трусость, инертность.

Поддерживать и в клубе, команде, и на трибунах стадиона. Команда же, как и отдельный игрок, обязаны повсюду навязывать сопернику интенсивную борьбу, играя изо всех сил всё игровое время и вне зависимости от результата, – это главные требования клуба к игрокам и тренерам. Требования, основанные на нашем духе, менталитете, — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

