Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Зинин допустил, что «Спартак» может оштрафовать Станковича

Бывший пресс‑атташе «Спартака» и экс спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин высказался о ситуации с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем. Он допустил, что московский клуб может оштрафовать сербского специалиста, который уже неоднократно зарабатывал удаления из-за своих эмоциональных выпадов в адрес судей.

«В подавляющем большинстве контрактов есть штрафы за необоснованные удаления. За действия, которые направлены во вред команде. Если руководство посчитает, что эти действия направлены во вред команде, бьют по её имиджу и результату, то оно вправе активировать эту опцию. Хотя в России это делается редко, особенно по отношению к иностранцам», — сказал Зинин в эфире телеканала «Матч ТВ».

