Игрок «Сити» Фоден — о критике: всё, что я вижу сейчас, — это негатив, но таков мир

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден после матча 4-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:0) высказался о критике в свой адрес, которую он получал на протяжении длительного времени. В дерби Манчестера Фоден забил один из мячей «горожан».

«Было много разговоров. Невозможно не видеть этого. Всё, что я вижу сейчас, — это негатив, но таков мир, в котором мы живём. Когда ты становишься лучшим игроком сезона, требования к тебе выше. Я это понимаю. Это ситуация, когда ты читаешь эти комментарии и реагируешь на них, чтобы вернуться на свой уровень», — приводит слова Фодена Manchester Evening News.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Фодена в € 100 млн. Футболист находится в системе «горожан» с 2009 года.