Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам матча с «Динамо»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам матча с «Динамо»
Комментарии

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трём эпизодам матча с «Динамо». Команды встретились в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Игра завершилась вничью — 2:2.

«Обратились в ЭСК по трём эпизодам матча с «Динамо»:

Нарушение правил на 17-й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника.

Нарушение правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника.

Два нарушения в штрафной площади соперника на Гарсии на 46-й минуте — со стороны Касереса и Осипенко», — сообщил Зеленов «Чемпионату».

Материалы по теме
«Для арбитра Премьер-Лиги это непозволительно». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Для арбитра Премьер-Лиги это непозволительно». Разбор судейства в 8-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android