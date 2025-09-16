«Спартак» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам матча с «Динамо»

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трём эпизодам матча с «Динамо». Команды встретились в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Игра завершилась вничью — 2:2.

«Обратились в ЭСК по трём эпизодам матча с «Динамо»:

Нарушение правил на 17-й минуте на Кристофере Ву в штрафной площади соперника.

Нарушение правил в конце первого тайма на Маркиньосе перед голом соперника.

Два нарушения в штрафной площади соперника на Гарсии на 46-й минуте — со стороны Касереса и Осипенко», — сообщил Зеленов «Чемпионату».