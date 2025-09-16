Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Спартака» Кахигао оценил свою работу в рамках летнего трансферного окна

Спортдиректор «Спартака» Кахигао оценил свою работу в рамках летнего трансферного окна
Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил свою работу в рамках летнего трансферного окна — 2025. Минувшим летом красно-белые, в числе прочего, подписали полузащитника Жедсона Фернандеша, защитника Илью Самошникова и нападающего Антона Заболотного.

«Я трудоголик. В противном случае столько бы не проработал в футболе. В последние три-четыре месяца я без выходных работал в режиме 24/7, поэтому у меня не было времени остановиться и оценить собственную работу — я слишком занят на работе. Её действительно очень много», — приводит слова Кахигао «РИА Новости Спорт».

«Спартак» после восьми туров Мир РПЛ нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице.

