«Динамо» Мх обратилось в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче с «Рубином»
Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1). Игра между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» прошла в пятницу, 12 сентября. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'
Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод на 23-й минуте в матче с «Рубином», когда арбитр Сергей Иванов не назначил пенальти в ворота казанской команды. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
«Рубин» после восьми туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, «Динамо» Махачкала — 12-е.
