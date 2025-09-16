Во «Фламенго» связали переход Жерсона в «Зенит» с желанием игрока получать больше денег

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото заявил, что полузащитник Жерсон всегда стремился получать больше, несмотря на то что перед переходом в «Зенит» продлил контракт с бразильским клубом. Жерсон стал игроком сине-бело-голубых минувшим летом. В шести матчах в рамках Мир РПЛ бразилец не сделал ни одного результативного действия.

«У меня было ощущение, что Жерсон, несмотря на продление контракта, всегда стремился к большей зарплате, но это не критика. Мы также замечали, что «Зенит» может снова проявить активность, поэтому снизили сумму отступных, чтобы получить всю сумму сразу.

Если бы мы оставили прежние отступные, это потребовало бы дополнительных переговоров и издержек. Мы решили: установим сумму, которую клуб-покупатель сможет выплатить сразу. Это было согласовано с окружением Жерсона», — приводит слова Бото бразильское онлайн-издание UOL.