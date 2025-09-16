Манфред Угальде — в числе номинантов на игрока года в Северной и Центральной Америке

Коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде попал в число номинантов на игрока года в Северной и Центральной Америке. Конкуренцию форварду красно-белых в борьбе за награду составят Эдсон Альварес, Анхель Сепульведа и Рауль Хименес из Мексики, Малик Тилльман из США и Джонатан Дэвид из Канады.

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024 года. По итогам прошлого сезона Мир Российской Премьер-Лиги он стал лучшим бомбардиром чемпионата с 17 забитыми мячами. В нынешнем сезоне нападающий не забил ни одного гола в восьми матчах внутреннего российского первенства.

Действующий контракт Манфреда со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2028 года.