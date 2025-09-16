Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

В ФНЛ сообщили о начале разбирательства по драке в матче «Родина» — «Факел»

Аудио-версия:
Комментарии

Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил о начале разбирательства по поводу массовой драки в матче 10-го тура Лиги PARI между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» (2:0).

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Гейе – 63'     2:0 Максименко – 90+5'    

«По факту инцидента, произошедшего после финального свистка в матче 10-го тура Лиги PARI «Родина» — «Факел», начата процедура разбирательства. Соответствующий вопрос включён в повестку заседания КДК РФС, который пройдёт в эту пятницу. Будут изучены материалы матча, включая официальный протокол и рапорт делегата.

Признаём, что подобные инциденты вызывают особую досаду. Лига PARI демонстрирует прогресс: растёт качество игры, зрелищности, интереса со стороны болельщиков. Подобные эпизоды, к сожалению, отбрасывают нас назад и наносят определённый ущерб имиджу лиги.

ФНЛ против любого применения физической силы и придерживается принципов сохранения спортивной борьбы и уважения к сопернику», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Новости. Футбол
