«Мы должны сохранить этого парня». Холанд похвалил игру Фодена после дерби с «Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд похвалил своего одноклубника Филипа Фодена. Полузащитник забил первый гол «горожан» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Мы должны сохранить этого парня, потому что он нам очень нужен. Это тот Фил, который нам нужен, весь «Манчестер Сити» ждёт этого, и мы все будем ему помогать», — приводит слова Холанда Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в двух матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым голом.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Фодена в € 100 млн. Футболист находится в системе «горожан» с 2009 года.