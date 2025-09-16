Скидки
Главная Футбол Новости

«Мы должны сохранить этого парня». Холанд похвалил игру Фодена после дерби с «Юнайтед»

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд похвалил своего одноклубника Филипа Фодена. Полузащитник забил первый гол «горожан» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Мы должны сохранить этого парня, потому что он нам очень нужен. Это тот Фил, который нам нужен, весь «Манчестер Сити» ждёт этого, и мы все будем ему помогать», — приводит слова Холанда Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в двух матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым голом.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Фодена в € 100 млн. Футболист находится в системе «горожан» с 2009 года.

