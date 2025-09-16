Игрок «Балтики» Саусь: хочу играть за свою сборную, как и любой футболист с амбициями

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь заявил о желании играть за сборную России. Однако он подчеркнул, что ещё не готов к вызову в национальную команду.

«Я не попал в расширенный список сборной, но стараюсь не думать об этом. Значит, на данный момент, по мнению тренерского штаба, не готов. Я и сам так считаю. Но, конечно, как и любой футболист с амбициями хочу играть за свою сборную», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, Владислав выступает за «Балтику» с 2024 года. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл девять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.