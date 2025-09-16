«Оренбург» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:30

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды, выступающие в группе А, будут играть на стадионе «Газовик» Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх матчей Кубка России «Рубин» и «Оренбург» набрали по три очка. Команды занимают третье и четвёртое место в таблице группы А. На первом месте находится «Зенита», который имеет в своём активе девять очков. Вторую строчку занимает «Ахмат» (3).