Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Оренбург — Рубин: онлайн-трансляция матча Кубка России 2025/2026 начнется в 16:30

«Оренбург» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:30
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды, выступающие в группе А, будут играть на стадионе «Газовик» Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх матчей Кубка России «Рубин» и «Оренбург» набрали по три очка. Команды занимают третье и четвёртое место в таблице группы А. На первом месте находится «Зенита», который имеет в своём активе девять очков. Вторую строчку занимает «Ахмат» (3).

