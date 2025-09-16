Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Милан Гаич ответил, готов ли ЦСКА стать чемпионом РПЛ

Милан Гаич ответил, готов ли ЦСКА стать чемпионом РПЛ
Аудио-версия:
Защитник ЦСКА Милан Гаич ответил на вопрос, готовы ли армейцы стать победителями Мир Российской Премьер-Лиги. По словам сербского футболиста, у игроков ЦСКА есть желание стать чемпионами России.

— ЦСКА готов к тому, чтобы стать чемпионом?
— Конечно, готов. У нас есть желание стать чемпионами. И если нам будет сопутствовать удача, мы наберём достаточное количество очков — а это ключевой фактор для чемпионства — то всё может произойти. Но пока рано об этом говорить, потому что сезон длинный, расписание матчей тяжёлое. Но, повторюсь, мы будем прикладывать все усилия в каждом матче, — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). ЦСКА — четвёртый (15). В зоне вылета находятся «Сочи» (1) и «Акрон» (6).

